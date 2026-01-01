Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марсия Кристи
Marcia Christie
Марсия Кристи
Marcia Christie
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
7.0
Абсолютно точно
(1985)
Фильмография Марсия Кристи
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Год
Все
1985
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7
Абсолютно точно
The Sure Thing
комедия, драма, приключения, мелодрама
1985, США
