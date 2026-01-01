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Фильмография
Эрик Паске
Erik Paaske
Киноафиша
Персоны
Эрик Паске
Эрик Паске
Erik Paaske
Дата рождения
21 августа 1933
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
13 июня 1992
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
Пелле завоеватель
(1987)
Фильмография Эрик Паске
7.7
Пелле завоеватель
Pelle the Conqueror / Pelle erobreren
драма
1987, Дания / Швеция
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