Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Персоны
Глория Грэм
Награды
Награды и номинации Глория Грэм
Gloria Grahame
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Глория Грэм
Оскар 1953
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 1948
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1953
Лучшая актриса второго плана
Номинант
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