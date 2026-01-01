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Фильмография
Морган Наглер
Morgan Nagler
Киноафиша
Персоны
Морган Наглер
Морган Наглер
Morgan Nagler
Дата рождения
24 марта 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Птица
(1988)
Фильмография Морган Наглер
6.4
Птица
Bird
драма, биография, мюзикл
1988, США
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