Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Якимчук
Aleksandr Yakimchuk
Киноафиша
Персоны
Александр Якимчук
Александр Якимчук
Aleksandr Yakimchuk
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.3
Варяг
(2022)
6.5
Весури
(2019)
6.1
Закон мышеловки
(2007)
Фильмография Александр Якимчук
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Триллер
Год
Все
2023
2022
2019
2014
2013
2011
2008
2007
Все
8
Фильмы
3
Сериалы
5
Режиссер
8
Грибной дождь
мелодрама
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.3
Варяг
боевик
2022, Россия
6.5
Весури
Vesuri
драма, военный, исторический
2019, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Бесславные придурки
комедия
2014, Россия
Смотреть трейлер
Морские дьяволы. Смерч. Судьбы
боевик
2013, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.4
Ключ Саламандры
Klyuch salamandry
боевик, приключения
2011, Россия / США / Нидерланды
Смотреть трейлер
Слепой: Оружие возмездия
боевик
2008, Россия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
6.1
Закон мышеловки
криминал, триллер
2007, Россия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов
«Наследник» с Гленом Пауэллом обвалился в прокате: критики поставили ему 49% на RT, а зрители не поняли даже конец
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667