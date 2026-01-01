Оповещения от Киноафиши
Александр Якимчук Aleksandr Yakimchuk
Киноафиша Персоны Александр Якимчук

Александр Якимчук

Aleksandr Yakimchuk

Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Варяг 7.3
Варяг (2022)
Весури 6.5
Весури (2019)
Закон мышеловки 6.1
Закон мышеловки (2007)

Фильмография Александр Якимчук

Жанр
Год
Грибной дождь
Грибной дождь
мелодрама 2023, Россия
Варяг 7.3
Варяг
боевик 2022, Россия
Весури 6.5
Весури Vesuri
драма, военный, исторический 2019, Россия
Бесславные придурки
Бесславные придурки
комедия 2014, Россия
Смотреть трейлер
Морские дьяволы. Смерч. Судьбы
Морские дьяволы. Смерч. Судьбы
боевик 2013, Россия
Ключ Саламандры 5.4
Ключ Саламандры Klyuch salamandry
боевик, приключения 2011, Россия / США / Нидерланды
Смотреть трейлер
Слепой: Оружие возмездия
Слепой: Оружие возмездия
боевик 2008, Россия
Закон мышеловки 6.1
Закон мышеловки
криминал, триллер 2007, Россия
