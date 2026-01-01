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О персоне
Морис Филлипс
Maurice Phillips
Киноафиша
Персоны
Морис Филлипс
Морис Филлипс
Maurice Phillips
Дата рождения
25 марта 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Популярные фильмы
8.7
Пуаро
(1989)
8.2
Чуть свет – в Кэндлфорд
(2008)
8.1
Льюис
(2006)
Фильмография Морис Филлипс
8.2
Чуть свет – в Кэндлфорд
драма
2008, Великобритания
8.1
Льюис
драма, криминал
2006, Великобритания
5.5
Только через ее труп
Enid Is Sleeping
комедия, криминал
1990, США
8.7
Пуаро
драма, криминал, детектив
1989, Великобритания
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