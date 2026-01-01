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Claude-Jean Bonnardot
Claude-Jean Bonnardot
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Claude-Jean Bonnardot
Claude-Jean Bonnardot
Claude-Jean Bonnardot
Дата рождения
26 декабря 1923
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
14 января 1981
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
4.9
Приключения Задига
(1970)
Фильмография Claude-Jean Bonnardot
Жанр
Все
Год
Все
1970
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
4.9
Приключения Задига
Les aventures de Zadig
1970, Франция
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