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О персоне
Фильмография
Александр Конти
Alexander Conti
Киноафиша
Персоны
Александр Конти
Александр Конти
Alexander Conti
Дата рождения
1 сентября 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Брантфорд, Канада
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.2
Загон для собак
(2010)
6.8
Дело №39
(2009)
6.4
Оптом дешевле 2
(2005)
Фильмография Александр Конти
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Приключения
Семейный
Триллер
Ужасы
Год
Все
2010
2009
2005
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
7.2
Загон для собак
Dog Pound
драма
2010, Канада / Франция / Великобритания
6.8
Дело №39
Case 39
ужасы, триллер
2009, США / Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
Лысый нянька: Спецзадание
The Pacifier
боевик, комедия
2005, США / Канада
6.4
Оптом дешевле 2
Cheaper by the Dozen 2
комедия, приключения, семейный
2005, США
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