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Чхоль Со Чан
Cheol-soo Jang
Киноафиша
Персоны
Чхоль Со Чан
Чхоль Со Чан
Cheol-soo Jang
Дата рождения
1 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.2
Осатаневшая
(2010)
Фильмография Чхоль Со Чан
7.3
Осатаневшая
Bedevilled
триллер
2010, Южная Корея
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