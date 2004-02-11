Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маркос Эфрон
Marcos Efron
Маркос Эфрон
Маркос Эфрон
Marcos Efron
Дата рождения
1 января 1927
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
11 февраля 2004
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
5.6
И наступит тьма
(2010)
Фильмография Маркос Эфрон
5.6
И наступит тьма
And Soon the Darkness
ужасы, триллер
2010, США / Аргентина
