Маркос Эфрон Marcos Efron
Маркос Эфрон

Дата рождения
1 января 1927
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
11 февраля 2004
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Популярные фильмы

И наступит тьма 5.6
И наступит тьма (2010)

Фильмография Маркос Эфрон

Жанр
Год
И наступит тьма 5.6
И наступит тьма And Soon the Darkness
ужасы, триллер 2010, США / Аргентина
