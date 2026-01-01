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Фильмография
Эммануель Джал
Emmanuel Jal
Киноафиша
Персоны
Эммануель Джал
Эммануель Джал
Emmanuel Jal
Дата рождения
1 января 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Тондж, Южный Судан
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.4
Хорошая ложь
(2014)
6.6
Большие приключения в Африке
(2010)
Фильмография Эммануель Джал
7.4
Хорошая ложь
The Good Lie
драма
2014, США
Смотреть трейлер
6.6
Большие приключения в Африке
Africa United
приключения, драма, комедия
2010, Великобритания / ЮАР / Руанда
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