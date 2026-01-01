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Эммануель Джал Emmanuel Jal
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Эммануель Джал

Emmanuel Jal

Дата рождения
1 января 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Тондж, Южный Судан
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Хорошая ложь 7.4
Хорошая ложь (2014)
Большие приключения в Африке 6.6
Большие приключения в Африке (2010)

Фильмография Эммануель Джал

Хорошая ложь 7.4
Хорошая ложь The Good Lie
драма 2014, США
Смотреть трейлер
Большие приключения в Африке 6.6
Большие приключения в Африке Africa United
приключения, драма, комедия 2010, Великобритания / ЮАР / Руанда
Смотреть трейлер
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