О персоне
Фильмография
Айсыуак Юмагулов
Aysyuak Yumagulov
Айсыуак Юмагулов
Aysyuak Yumagulov
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.8
13 раунд
(2011)
0.0
Ловец ветра
(2008)
0.0
Душа Пирата
(2022)
Жанр
Все
Драма
Комедия
Приключения
Семейный
Спорт
Год
Все
2022
2011
2008
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
2
Актер
1
Душа Пирата
Душа Пирата
приключения, комедия, семейный
2022, Россия
5.8
13 раунд
13 raund
спорт, драма
2011, Россия
Ловец ветра
комедия
2008, Башкортостан
