Мартин Лоб
Martin Loeb
Мартин Лоб
Мартин Лоб
Martin Loeb
Дата рождения
11 марта 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
22 марта 2025
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
7.2
Мои маленькие влюбленные
(1974)
7.2
Мои маленькие влюбленные
Mes petites amoureuses
драма
1974, Франция
