Эми Мэдиган
Награды
Награды и номинации Эми Мэдиган
Amy Madigan
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Эми Мэдиган
Оскар 1986
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1986
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1983
New Star of the Year in a Motion Picture - Female
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
