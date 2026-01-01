Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Алекс Михаил
Alex Mihail
Киноафиша
Персоны
Алекс Михаил
Алекс Михаил
Alex Mihail
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Мед и вино
(2006)
Фильмография Алекс Михаил
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2006
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.9
Мед и вино
Meli kai krasi
драма
2006, Кипр
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
«Наследник» с Гленом Пауэллом обвалился в прокате: критики поставили ему 49% на RT, а зрители не поняли даже конец
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667