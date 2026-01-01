Алекс Михаил

В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»

«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей

«Наследник» с Гленом Пауэллом обвалился в прокате: критики поставили ему 49% на RT, а зрители не поняли даже конец

Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей

По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть

Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел

Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости

Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине

Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон

Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез