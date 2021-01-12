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О персоне
Энрике Пинеда Барнет
Enrique Pineda Barnet
Киноафиша
Персоны
Энрике Пинеда Барнет
Энрике Пинеда Барнет
Enrique Pineda Barnet
Дата рождения
28 октября 1933
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
12 января 2021
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
7.8
Я - Куба
(1964)
7.1
Красотка из Алямбры
(1989)
Фильмография Энрике Пинеда Барнет
7.1
Красотка из Алямбры
La bella del Alhambra
мюзикл, драма
1989, Куба / Испания
7.8
Я - Куба
Soy Cuba
драма
1964, СССР / Куба
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