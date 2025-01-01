Меню
Персоны
Кристиан Мунджиу
Награды
Награды и номинации Кристиан Мунджиу
Cristian Mungiu
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Кристиан Мунджиу
Каннский кинофестиваль 2016
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Кинематографическая премия Французской национальной системы образования
Победитель
Соревнование
Победитель
Каннский кинофестиваль 2022
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Золотая камера
Номинант
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
