О персоне
Фильмография
Адриан Мишо
Adrien Michaux
Адриан Мишо
Адриан Мишо
Adrien Michaux
Дата рождения
27 января 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Ночь за ночью
(2001)
6.5
Сын Иосифа
(2016)
6.5
Сын Иосифа
Le fils de Joseph
драма
2016, Франция / Бельгия
7.2
Ночь за ночью
Toutes les nuits
драма
2001, Франция
