Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится

До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР

С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку

«А ты не стой, ты сядь!» — сели? Теперь докажите, что отличите «Служебный роман» от «Жестокого романса» (тест)

Колоссальный ляп «Нового дня» всплыл после премьеры: даже в старых «Человеках-пауках» до такого не доходило

$100 000 000 бюджета и обещание выдать зрелище в духе «Марсианина» — но новый фильм Ридли Скотта все же провалился

«Концовка получилась удачной»: смело включайте «Ведьму» — дораму, которая в своё время стала №1 на Netflix в 2025 году

Первый канал, «Россия 1» и НТВ: что смотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября — не «Невским» единым

9 400 000 человек уже посмотрели эту новинку от Netflix — и каждый второй остался недоволен: и это несмотря на 9,1 у последней серии на IMDb

Не знаете, что посмотреть? Metacritic выбрал 10 лучших сериалов первой половины 2026 года — №3 за 11 дней собрал 66+ млн просмотров