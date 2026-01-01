Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Патрик Форсберг
Награды
Награды и номинации Патрик Форсберг
Patrik Forsberg
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Фильмография
Награды
Награды и номинации Патрик Форсберг
Золотая малина 2014
Худший режиссер
Победитель
Худший режиссер
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший сценарий
Победитель
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