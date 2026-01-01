Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Маркус Голлер
Markus Goller
Киноафиша
Персоны
Маркус Голлер
Маркус Голлер
Markus Goller
Дата рождения
29 июня 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
7.2
25 км/час
(2018)
6.7
Мой брат Симпель
(2017)
6.6
Том и Вайт уделывают Америку
(2009)
Фильмография Маркус Голлер
Жанр
Все
Драма
Комедия
Приключения
Триллер
Год
Все
2023
2021
2018
2017
2009
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Режиссер
5
Продюсер
2
Сценарист
1
6.6
Больше ни одной
One for the Road
комедия, драма
2023, Германия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Дикая республика
драма, приключения, триллер
2021, Германия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
7.2
25 км/час
25 km/h
драма, комедия, приключения
2018, Германия
6.7
Мой брат Симпель
Simpel
комедия, драма
2017, Германия
6.6
Том и Вайт уделывают Америку
Friendship!
комедия, приключения
2009, Германия
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667