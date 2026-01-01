Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мэл Дэмски Mel Damski
Киноафиша Персоны Мэл Дэмски

Мэл Дэмски

Mel Damski

Дата рождения
21 июля 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Продюсер

Популярные фильмы

Ясновидец 8.3
Ясновидец (2006)
Их перепутали в роддоме 7.6
Их перепутали в роддоме (2011)
Общее дело 7.6
Общее дело (2012)

Фильмография Мэл Дэмски

Рождественское путешествие 7.1
Рождественское путешествие Journey Back to Christmas
драма, семейный, фэнтези 2016, Канада
Смотреть трейлер
Скорпион 7.1
Скорпион
драма, боевик, триллер 2014, США
Общее дело 7.6
Общее дело
драма, комедия, криминал 2012, США
Короли побега 7.3
Короли побега
драма, боевик, криминал 2011, США
Их перепутали в роддоме 7.6
Их перепутали в роддоме
драма, семейный 2011, США
Легендарный 6.3
Легендарный Legendary
спорт, драма 2011, США
Смотреть трейлер
Ясновидец 8.3
Ясновидец
драма, комедия, криминал 2006, США
Зачарованные 7.4
Зачарованные
драма, мелодрама, мистика 1998, США
Показать еще
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи
Каким будет сентябрь, можно узнать 11 августа: по старым приметам в день рождения Николая Чудотворца
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше