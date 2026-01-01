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Скоро в прокате «Время сиять»
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Мэл Дэмски
Mel Damski
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Персоны
Мэл Дэмски
Мэл Дэмски
Mel Damski
Дата рождения
21 июля 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
8.3
Ясновидец
(2006)
7.6
Их перепутали в роддоме
(2011)
7.6
Общее дело
(2012)
Фильмография Мэл Дэмски
7.1
Рождественское путешествие
Journey Back to Christmas
драма, семейный, фэнтези
2016, Канада
Смотреть трейлер
7.1
Скорпион
драма, боевик, триллер
2014, США
7.6
Общее дело
драма, комедия, криминал
2012, США
7.3
Короли побега
драма, боевик, криминал
2011, США
7.6
Их перепутали в роддоме
драма, семейный
2011, США
6.3
Легендарный
Legendary
спорт, драма
2011, США
Смотреть трейлер
8.3
Ясновидец
драма, комедия, криминал
2006, США
7.4
Зачарованные
драма, мелодрама, мистика
1998, США
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