О персоне
Фильмография
Айдос Бектемиров
Aidos Bektemirov
Айдос Бектемиров
Айдос Бектемиров
Aidos Bektemirov
Актерское амплуа
Герой боевиков
Популярные фильмы
0.0
Цугцванг
(2010)
Фильмография Айдос Бектемиров
Жанр
Все
Боевик
Год
Все
2010
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
Цугцванг
Zugzwang
боевик
2010, Казахстан
