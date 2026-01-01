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Скоро в прокате «Бегущая»
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Шери Фольксон
Sheree Folkson
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Шери Фольксон
Шери Фольксон
Sheree Folkson
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
8.3
Вызовите акушерку
(2012)
8.3
Доктор Кто
(2005)
8.2
Зажжем!
(2003)
Фильмография Шери Фольксон
7.7
Уилл Трент
драма, криминал
2023, США
6.2
Наш дом
триллер
2022, Великобритания
5.3
Секс/жизнь
драма, комедия
2021, США
8
Бриджертоны
драма, мелодрама
2020, США
6.2
Страшные сказки: Город ангелов
драма, ужасы, мистика, мини-сериал
2020, США
7.5
Великая
драма, комедия, исторический
2020, США
5.5
Иная жизнь
драма, фантастика
2019, США
7.9
Пенниуорт
драма, боевик, криминал
2019, США
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