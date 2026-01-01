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Фильмография
Яри Ниссинен
Jari Nissinen
Киноафиша
Персоны
Яри Ниссинен
Яри Ниссинен
Jari Nissinen
Дата рождения
17 июля 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Раутаваара, Финляндия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Запутанные корни
(2009)
Фильмография Яри Ниссинен
6.1
Запутанные корни
Väärät juuret
драма
2009, Финляндия
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