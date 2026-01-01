Яри Ниссинен

Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю

Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости

Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее

«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)

Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»

Netflix сделал подарок любителям «Интерстеллара» – аниме с 89% свежести: «Мои глаза просто в экстазе»

«Что это за чвакающий шлепок?»: таков зрительский вердикт фильму Рязанова с рейтингом 2,7, за который теперь краснеть приходится

10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1

«Смотрю вторые сутки нон-стопом»: этот детектив НТВ внезапно полюбили даже зумеры — «Невскому» такое и не снилось

Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»