Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Александр Ноткин
Aleksandr Notkin
Киноафиша
Персоны
Александр Ноткин
Александр Ноткин
Aleksandr Notkin
Дата рождения
27 ноября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.0
Человек у окна
(2010)
6.5
Суходол
(2011)
6.0
Самолеты
(2013)
Фильмография Александр Ноткин
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Драма
Мелодрама
Семейный
Триллер
Фантастика
Год
Все
2013
2011
2010
2006
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
6
Самолеты
Planes
анимация, семейный
2013, США
Смотреть трейлер
6.5
Суходол
Sukhodol
драма
2011, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
7
Человек у окна
Chelovek u okna
мелодрама
2010, Россия
4.9
Меченосец
Mechenosets
триллер, боевик, фантастика
2006, Россия
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Пембе, Доа — кто следующий? Героини из «Клюквенного щербета» пропадают по вине одной-единственной женщины
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667