Александр Ноткин Aleksandr Notkin
Киноафиша Персоны Александр Ноткин

Александр Ноткин

Aleksandr Notkin

Дата рождения
27 ноября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Человек у окна 7.0
Человек у окна (2010)
Суходол 6.5
Суходол (2011)
Самолеты 6.0
Самолеты (2013)

Фильмография Александр Ноткин

Жанр
Год
Самолеты 6
Самолеты Planes
анимация, семейный 2013, США
Смотреть трейлер
Суходол 6.5
Суходол Sukhodol
драма 2011, Россия
Смотреть трейлер
Человек у окна 7
Человек у окна Chelovek u okna
мелодрама 2010, Россия
Меченосец 4.9
Меченосец Mechenosets
триллер, боевик, фантастика 2006, Россия
