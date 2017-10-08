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Фильмография
Мишель Глезер
Michèle Gleizer
Киноафиша
Персоны
Мишель Глезер
Мишель Глезер
Michèle Gleizer
Дата рождения
12 июля 1941
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
8 октября 2017
Место рождения
XIII округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
Шоколад
(2000)
7.5
Европа, Европа
(1991)
6.4
Страсти по Беатрис
(1987)
Фильмография Мишель Глезер
6.3
Ренуар. Последняя любовь
Renoir
мелодрама, биография
2012, Франция
Смотреть трейлер
7.7
Шоколад
Chocolat
драма, комедия, мелодрама
2000, Великобритания / США
Смотреть трейлер
7.5
Европа, Европа
Europa Europa
исторический, драма, военный
1991, США
6.4
Страсти по Беатрис
La passion Beatrice
драма
1987, Франция / Италия
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