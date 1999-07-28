Оповещения от Киноафиши
Максим Мунзук Maksim Munzuk
Максим Мунзук

Дата рождения
15 сентября 1910
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
28 июля 1999
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Дерсу Узала 8.2
Дерсу Узала (1975)
Месть 7.2
Месть (1990)
Валентина 7.1
Валентина (1981)

Фильмография Максим Мунзук

Жанр
Год
Месть 7.2
Месть Mest
драма, исторический 1990, СССР
Валентина 7.1
Валентина Valentina
драма 1981, СССР
Предварительное расследование 6
Предварительное расследование Predvaritelnoe rassledovanie
детектив, криминал 1978, СССР
Дерсу Узала 8.2
Дерсу Узала Dersu Uzala
драма, приключения 1975, СССР / Япония
Пропажа свидетеля 6.7
Пропажа свидетеля Propazha svidetelya
криминал 1971, СССР
