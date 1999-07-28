Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Максим Мунзук
Maksim Munzuk
Киноафиша
Персоны
Максим Мунзук
Максим Мунзук
Maksim Munzuk
Дата рождения
15 сентября 1910
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
28 июля 1999
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
8.2
Дерсу Узала
(1975)
7.2
Месть
(1990)
7.1
Валентина
(1981)
Фильмография Максим Мунзук
Жанр
Все
Детектив
Драма
Исторический
Криминал
Приключения
Год
Все
1990
1981
1978
1975
1971
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
7.2
Месть
Mest
драма, исторический
1990, СССР
7.1
Валентина
Valentina
драма
1981, СССР
6
Предварительное расследование
Predvaritelnoe rassledovanie
детектив, криминал
1978, СССР
8.2
Дерсу Узала
Dersu Uzala
драма, приключения
1975, СССР / Япония
6.7
Пропажа свидетеля
Propazha svidetelya
криминал
1971, СССР
