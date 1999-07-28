Максим Мунзук

А точно ли погиб Сайлас? В финале «Молодого Шерлока» нашли странный намек — поняли только фанаты Конана Дойла

После этих сериалов обычные детективы кажутся скучными: 3 истории из Кореи, США и Новой Зеландии, которые смотрятся на одном дыхании

Почти месяц в прокате: что на самом деле зрители думают о фэнтэзи-фильме «Король и шут. Навсегда»

«Место встречи изменить нельзя», а результат теста можно: вспомните, кого из 6 героев не было в детективе

Зрители так и не увидели «Невского» в сетке НТВ — 8 сезон выйдет, но его «урежут»: Паламарчук опасается «халтуры»

Новый сериал про Шерлока уложил на лопатки фильмы с Дауни-младшим — Гай Ричи превзошел самого себя

«Первый отдел» вышел 6 лет назад: а вот как за 5 сезонов изменились Брагин, Шибанов и другие герои (фото)

На «России» выходит сериал о войне Долгоруких: Краб из «Лихих», Устюгов, Балуев и звезда «Ландышей» сойдутся в «Князе Андрее»

Шибанов и Брагин покидают Петербург: горячие спойлеру к 7-му сезону «Первому отдела» — герои не задержатся дома

И почему эти 5 сериалов с 8+ на IMDb до сих пор не у всех на слуху? Нашла то, что давно искала — и пропала на всю неделю