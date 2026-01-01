Оповещения от Киноафиши
Мариза Аллазио Marisa Allasio
Мариза Аллазио

Marisa Allasio

Дата рождения
14 июля 1936
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр

Популярные фильмы

Кемпинг 6.0
Кемпинг (1957)

Фильмография Мариза Аллазио

Жанр
Год
Кемпинг 6
Кемпинг Camping
комедия 1957, Италия
