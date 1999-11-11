Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Аржиловский Aleksandr Arzhilovsky
Киноафиша Персоны Александр Аржиловский

Александр Аржиловский

Aleksandr Arzhilovsky

Дата рождения
14 сентября 1948
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
11 ноября 1999
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Был месяц май 7.5
Был месяц май (1970)
Нежный возраст 6.7
Нежный возраст (1983)
Мама, я жив! 6.6
Мама, я жив! (1985)

Фильмография Александр Аржиловский

Жанр
Год
Заговор скурлатаев 3.9
Заговор скурлатаев Zagovor skurlatayev
драма 1993, Россия
Кооператив Политбюро, или Будет долгим прощание 4.9
Кооператив Политбюро, или Будет долгим прощание Political Bureau Co-op or A Long Farewell
комедия 1992, Беларусь
По прозвищу «Зверь» 5.5
По прозвищу «Зверь» ...Po prozvishchu 'Zver'
боевик, криминал 1991, СССР
Мама, я жив! 6.6
Мама, я жив! Mama, ya zhiv!
драма, семейный, военный 1985, СССР
Приказано взять живым 6.3
Приказано взять живым Prikazano vzyat zhivym
боевик 1984, СССР
Нежный возраст 6.7
Нежный возраст Nezhnyy vozrast
драма, военный 1983, СССР
Личные счёты 5.9
Личные счёты Lichnye schyoty
драма 1982, СССР
Капель 5.9
Капель Kapel
мелодрама 1981, СССР
Красный чернозем 5.5
Красный чернозем Krasnyy chernozyom
драма 1977, СССР
Единственная дорога 5.9
Единственная дорога Okovani soferi
военный 1974, СССР / Югославия
Был месяц май 7.5
Был месяц май Byl mesyats may
драма 1970, СССР
«Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела»
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше