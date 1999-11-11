Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Александр Аржиловский
Aleksandr Arzhilovsky
Александр Аржиловский
Александр Аржиловский
Aleksandr Arzhilovsky
Дата рождения
14 сентября 1948
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
11 ноября 1999
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Был месяц май
(1970)
6.7
Нежный возраст
(1983)
6.6
Мама, я жив!
(1985)
Фильмография Александр Аржиловский
3.9
Заговор скурлатаев
Zagovor skurlatayev
драма
1993, Россия
4.9
Кооператив Политбюро, или Будет долгим прощание
Political Bureau Co-op or A Long Farewell
комедия
1992, Беларусь
5.5
По прозвищу «Зверь»
...Po prozvishchu 'Zver'
боевик, криминал
1991, СССР
6.6
Мама, я жив!
Mama, ya zhiv!
драма, семейный, военный
1985, СССР
6.3
Приказано взять живым
Prikazano vzyat zhivym
боевик
1984, СССР
6.7
Нежный возраст
Nezhnyy vozrast
драма, военный
1983, СССР
5.9
Личные счёты
Lichnye schyoty
драма
1982, СССР
5.9
Капель
Kapel
мелодрама
1981, СССР
5.5
Красный чернозем
Krasnyy chernozyom
драма
1977, СССР
5.9
Единственная дорога
Okovani soferi
военный
1974, СССР / Югославия
7.5
Был месяц май
Byl mesyats may
драма
1970, СССР
