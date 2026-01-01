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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Эрез Тадмор
Erez Tadmor
Киноафиша
Персоны
Эрез Тадмор
Эрез Тадмор
Erez Tadmor
Дата рождения
18 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
6.9
Размер имеет значение
(2009)
6.8
Это мэтч
(2022)
6.7
Искусство ожидания
(2019)
Фильмография Эрез Тадмор
6.8
Это мэтч
Matchmaking
комедия, мелодрама
2022, Израиль
6.7
Искусство ожидания
Neffilot
драма
2019, Израиль
6.9
Размер имеет значение
A Matter of Size
комедия, спорт, драма
2009, Израиль / Германия / Франция
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