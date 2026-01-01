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Элен Дьедонне
Hélène Dieudonné
Киноафиша
Персоны
Элен Дьедонне
Элен Дьедонне
Hélène Dieudonné
Дата рождения
24 декабря 1884
Возраст
95 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
29 сентября 1980
Место рождения
IX округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Обезьяна зимой
(1962)
5.8
Очаровательная идиотка
(1964)
Фильмография Элен Дьедонне
5.8
Очаровательная идиотка
Une ravissante idiote
комедия
1964, Франция / Италия
7.4
Обезьяна зимой
Un singe en hiver
комедия, драма
1962, Франция
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