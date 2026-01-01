Оповещения от Киноафиши
Александр Сайко Aleksandr Sajko
Александр Сайко

Aleksandr Sajko

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой боевиков

Популярные фильмы

Сто солдат и две девушки 7.1
Сто солдат и две девушки (1989)
Мёд осы 6.4
Мёд осы (1991)
Счастливый маршрут 5.4
Счастливый маршрут (2013)

Фильмография Александр Сайко

Жанр
Год
Счастливый маршрут 5.4
Счастливый маршрут Schastlivyy marshrut
мелодрама 2013, Россия
Гладиатор по найму 4.9
Гладиатор по найму Gladiator for Hire
боевик 1993, Беларусь
Мёд осы 6.4
Мёд осы Med osy
анимация, драма 1991, СССР
Сто солдат и две девушки 7.1
Сто солдат и две девушки Sto soldat i dve devushki
драма, военный 1989, СССР
