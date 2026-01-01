Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Сайко
Aleksandr Sajko
Киноафиша
Персоны
Александр Сайко
Александр Сайко
Aleksandr Sajko
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.1
Сто солдат и две девушки
(1989)
6.4
Мёд осы
(1991)
5.4
Счастливый маршрут
(2013)
Фильмография Александр Сайко
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Военный
Драма
Мелодрама
Год
Все
2013
1993
1991
1989
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
5.4
Счастливый маршрут
Schastlivyy marshrut
мелодрама
2013, Россия
4.9
Гладиатор по найму
Gladiator for Hire
боевик
1993, Беларусь
6.4
Мёд осы
Med osy
анимация, драма
1991, СССР
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
7.1
Сто солдат и две девушки
Sto soldat i dve devushki
драма, военный
1989, СССР
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
Советская «Снегурочка» и рядом не стояла: создатель «Трассы» взялся за сказку — психоделики не будет
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667