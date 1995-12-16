Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Choui Khoua
Choui Khoua
Choui Khoua
Choui Khoua
Дата рождения
23 ноября 1916
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
16 декабря 1995
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.2
Лавка господина Линя
(1959)
Фильмография Choui Khoua
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1959
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
7.2
Лавка господина Линя
Lin jia pu zi
драма
1959, Китай
