Награды и номинации Уильям Пауэлл

Оскар 1948 Оскар 1948
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1937 Оскар 1937
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1935 Оскар 1935
Лучшая мужская роль
Номинант
