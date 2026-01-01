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Фильмография
Эрик Мэдсен
Eric Madsen
Киноафиша
Персоны
Эрик Мэдсен
Эрик Мэдсен
Eric Madsen
Дата рождения
3 сентября 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Олесунн, Норвегия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Nr. 24
(2024)
7.7
Лилихаммер
(2012)
7.3
За и против
(2018)
Фильмография Эрик Мэдсен
7.8
Nr. 24
Nr. 24
биография, драма, военный
2024, Норвегия
Смотреть трейлер
7.3
За и против
драма, комедия, криминал
2018, Дания
7.7
Лилихаммер
драма, комедия, криминал
2012, Норвегия/США
5.8
Эпоха героев
Age of Heroes
военный
2010, Великобритания
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