Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эрик Мэдсен Eric Madsen
Киноафиша Персоны Эрик Мэдсен

Эрик Мэдсен

Eric Madsen

Дата рождения
3 сентября 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Олесунн, Норвегия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Nr. 24 7.8
Nr. 24 (2024)
Лилихаммер 7.7
Лилихаммер (2012)
За и против 7.3
За и против (2018)

Фильмография Эрик Мэдсен

Nr. 24 7.8
Nr. 24 Nr. 24
биография, драма, военный 2024, Норвегия
Смотреть трейлер
За и против 7.3
За и против
драма, комедия, криминал 2018, Дания
Лилихаммер 7.7
Лилихаммер
драма, комедия, криминал 2012, Норвегия/США
Эпоха героев 5.8
Эпоха героев Age of Heroes
военный 2010, Великобритания
Смотреть трейлер
Показать еще
Купил на WB японские салфетки по 16 рублей — в тот же день выбросил все губки для посуды: мусор не прилипает, сохнет за секунды
В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома
3 бруска дегтярного мыла раскидываю по дому и даче – сплю спокойно до весны: совет бабули из деревни запомнил на всю жизнь
Экранизацию этой книги считали невозможной — в Голливуде рискнули на $102 000 000: получилось самое «грандиозное» зрелище XXI века
«Три тысячи чертей! И один тест в довесок»: проверим вас на знание фактов о «Гусарской балладе»
«Бригада. 20 лет спустя» и Трибунцев-гений: 5 сериалов Okko россияне смотрели весь август – у всех рейтинг 6–7, но «выключать не хочу!»
Россияне до сих пор не знают, выжил ли Валерий в той самой серии «Сопрано»: вырезанный финал все расставляет по местам
Родились не в СССР – вряд ли пройдете тест: на 7 вопросах по «Джентльменам удачи» споткнутся даже те, кто знает их наизусть
«Будет и кофа, будет и какава с чаем», но сначала — тест: угадайте 6 фильмов по сценам с чашечкой бодрящего напитка
«Моя душа рыдает второй день» после сериала-катастрофы с Фармигой и 7,7 на IMDb: от финала «остался в тихом ужасе»
Встречают по одежке, а наш тест проходят по прическе: угадайте фильм по шевелюре героини
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше