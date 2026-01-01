Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Баир Дышенов
Награды
Награды и номинации Баир Дышенов
Bair Dyshenov
О персоне
Награды
Награды и номинации Баир Дышенов
Кинофестиваль Кинотавр 2009
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
Победитель
Кинотавр. Короткометражный фильм
Номинант
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