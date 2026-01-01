Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Ричард Дж. Льюис
Награды
Награды и номинации Ричард Дж. Льюис
Richard J. Lewis
О персоне
Награды
Награды и номинации Ричард Дж. Льюис
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
Little Golden Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
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