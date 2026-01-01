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Награды и номинации Ричард Дж. Льюис

Richard J. Lewis
Награды и номинации Ричард Дж. Льюис
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010 Венецианский кинофестиваль 2010
Little Golden Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
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