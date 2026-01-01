Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Максим Шишков
Maxim Shishkov
Киноафиша
Персоны
Максим Шишков
Максим Шишков
Maxim Shishkov
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
0.0
Залезть на луну
(2009)
Фильмография Максим Шишков
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2009
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
Залезть на луну
драма
2009, Россия
Тоже «Реальные пацаны», но круче пермских: почему зрители без ума от сериала Blue Mountain State
Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона
Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?»
«Александра, этот город наш с тобою»: чего не хватает в кадре из фильма «Москва слезам не верит»? (тест)
Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось
Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин
Лондон без Лондона: почти вся «Англия» в советском «Шерлоке» нашлась в СССР — настоящий пейзаж мелькнул лишь однажды
«Один из лучших сериалов 2025»: HBO вернулись в игру — новый сериал зрители поставили в один ряд с «Настоящим детективом»
«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?
Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений
«Ставлю 1 из 10»: военный историк камня на камне не оставил от лучшей части «Властелина колец» – ужасно все (кроме отрезанных голов)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667