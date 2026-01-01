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Михаил Водяной
Mikhail Vodyanoy
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Персоны
Михаил Водяной
Михаил Водяной
Mikhail Vodyanoy
Дата рождения
23 декабря 1924
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
13 сентября 1987
Место рождения
Харьков, Украина
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Опасный возраст
(1981)
6.1
Вольный ветер
(1983)
5.6
Белая акация
(1957)
Фильмография Михаил Водяной
6.1
Вольный ветер
Volnyy veter
комедия, мюзикл, мелодрама
1983, СССР
7.2
Опасный возраст
Opasnyy vozrast
драма
1981, СССР
5.3
Будни уголовного розыска
Criminal Investigation Weekdays
детектив, криминал
1973, СССР
5.6
Белая акация
Belaya akatsiya
комедия, мюзикл
1957, СССР
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