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Александр Маккендрик
Alexander Mackendrick
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Персоны
Александр Маккендрик
Александр Маккендрик
Alexander Mackendrick
Дата рождения
8 сентября 1912
Возраст
81 год
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
22 декабря 1993
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
8.0
Сладкий запах успеха
(1957)
7.6
Убийцы леди
(1955)
7.1
Ученик дьявола
(1958)
Фильмография Александр Маккендрик
Жанр
Все
Военный
Драма
Комедия
Криминал
Нуар
Год
Все
1967
1958
1957
1955
Все
4
Фильмы
4
Режиссер
4
5.9
Не гони волну
Don't Make Waves
комедия
1967, США
7.1
Ученик дьявола
The Devil's Disciple
военный, комедия
1958, США / Великобритания
8
Сладкий запах успеха
Sweet Smell of Success
драма, нуар
1957, США
7.6
Убийцы леди
The Ladykillers
комедия, криминал
1955, Великобритания
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