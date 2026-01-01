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Александр Маккендрик Alexander Mackendrick
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Александр Маккендрик

Alexander Mackendrick

Дата рождения
8 сентября 1912
Возраст
81 год
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
22 декабря 1993
Карьера
Сценарист, Режиссер

Популярные фильмы

Сладкий запах успеха 8.0
Сладкий запах успеха (1957)
Убийцы леди 7.6
Убийцы леди (1955)
Ученик дьявола 7.1
Ученик дьявола (1958)

Фильмография Александр Маккендрик

Жанр
Год
Не гони волну 5.9
Не гони волну Don't Make Waves
комедия 1967, США
Ученик дьявола 7.1
Ученик дьявола The Devil's Disciple
военный, комедия 1958, США / Великобритания
Сладкий запах успеха 8
Сладкий запах успеха Sweet Smell of Success
драма, нуар 1957, США
Убийцы леди 7.6
Убийцы леди The Ladykillers
комедия, криминал 1955, Великобритания
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