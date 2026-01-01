Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Оксана Борбат
Oksana Borbat
Киноафиша
Персоны
Оксана Борбат
Оксана Борбат
Oksana Borbat
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.5
Прощеное воскресенье
(2007)
6.9
Омут
(2009)
Фильмография Оксана Борбат
6.9
Омут
Duburys
драма
2009, Литва
7.5
Прощеное воскресенье
Proshchenoe voskresene
мелодрама
2007, Украина
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