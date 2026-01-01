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Оксана Борбат Oksana Borbat
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Оксана Борбат

Oksana Borbat

Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Прощеное воскресенье 7.5
Прощеное воскресенье (2007)
Омут 6.9
Омут (2009)

Фильмография Оксана Борбат

Омут 6.9
Омут Duburys
драма 2009, Литва
Прощеное воскресенье 7.5
Прощеное воскресенье Proshchenoe voskresene
мелодрама 2007, Украина
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