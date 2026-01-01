Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мари Марке
Mary Marquet
Киноафиша
Персоны
Мари Марке
Мари Марке
Mary Marquet
Дата рождения
14 апреля 1894
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
29 августа 1979
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Большая прогулка
(1966)
Билеты
4.9
Ох уж этот дед
(1967)
Фильмография Мари Марке
Жанр
Все
Военный
Драма
Комедия
Год
Все
1967
1966
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
4.9
Ох уж этот дед
Ce sacré grand-père
драма, комедия
1967, Франция
7.8
Большая прогулка
Grande vadrouille, La
комедия, военный
1966, Франция / Великобритания
Билеты
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667