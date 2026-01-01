Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения»
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Александр Дзвонковски
Александр Дзвонковски
Россиянки переходят на шампуни для собак: дерматолог объяснила, почему дикий бьюти-тренд оставит вас без волос (и с коркой на коже)
Даже в пустынные 50+ чувствуют себя комфортно: почему бедуины носят только черное, хотя оно греется под солнцем
У россиян начали забирать по 30% маткапитала: до 200 000 рублей улетают «в трубу» из-за одного решения
Без Ганнибала, но с русским Уиллом Грэмом от Жандарова: на «России 1» стартовал «Загляни ему в голову»
ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?
Одно кольцо, чтоб править далеко не всеми: почему короли эльфов и гномов не стали Назгулами во «Властелине колец»
«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)
«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
«Интерстеллар» хорош во всем — и только одна деталь чистой воды вымысел: физики морщатся, когда видят эту сцену
Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка
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