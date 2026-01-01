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Фильмография
Элли Панн
Ellie Nunn
Киноафиша
Персоны
Элли Панн
Элли Панн
Ellie Nunn
Дата рождения
1 января 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Трещины
(2009)
Фильмография Элли Панн
6.8
Трещины
Cracks
драма
2009, Великобритания / Ирландия
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