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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Натали Андерсон
Nathalie Anderson
Киноафиша
Персоны
Натали Андерсон
Натали Андерсон
Nathalie Anderson
Дата рождения
25 мая 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
4.2
Неизбежность
(2003)
3.5
Тихая ночь, смертельная ночь 3: Лучше поберегись!
(1989)
Фильмография Натали Андерсон
4.2
Неизбежность
Inescapable
драма, эротика
2003, США
3.5
Тихая ночь, смертельная ночь 3: Лучше поберегись!
Silent Night, Deadly Night 3: Better Watch Out!
ужасы
1989, США
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