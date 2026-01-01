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Натали Андерсон Nathalie Anderson
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Натали Андерсон

Nathalie Anderson

Дата рождения
25 мая 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Неизбежность 4.2
Неизбежность (2003)
Тихая ночь, смертельная ночь 3: Лучше поберегись! 3.5
Тихая ночь, смертельная ночь 3: Лучше поберегись! (1989)

Фильмография Натали Андерсон

Неизбежность 4.2
Неизбежность Inescapable
драма, эротика 2003, США
Тихая ночь, смертельная ночь 3: Лучше поберегись! 3.5
Тихая ночь, смертельная ночь 3: Лучше поберегись! Silent Night, Deadly Night 3: Better Watch Out!
ужасы 1989, США
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