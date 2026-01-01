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Фильмография
Либерто Рабаль
Liberto Rabal
Киноафиша
Персоны
Либерто Рабаль
Либерто Рабаль
Liberto Rabal
Дата рождения
30 мая 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.2
Живая плоть
(1997)
5.4
Больше, чем любовь
(1996)
Фильмография Либерто Рабаль
7.2
Живая плоть
Carne trémula
триллер, мелодрама, драма
1997, Франция / Испания
5.4
Больше, чем любовь
Más que amor, frenesí
комедия, триллер, драма
1996, Испания
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