Столько лет прошло, но ни один фэнтези-сериал не смог их переплюнуть: 3 серии «Игры престолов», которые вошли в историю кино

Катастрофические 17% на Rotten Tomatoes, но это не мешает рвать топы: 4 сезон «Ведьмака» за пару дней стал мировым хитом

Это аниме 2025 года собирает полные залы по всему миру: смотрят даже те, кто далек от жанра

«Изделие одноразовое»: «Ночной агент» на Netflix популярней «Игры в кальмара» – почему россияне прозвали триллер «мусором»?

Новый триллер с Ребеккой Фергюсон продолжает лидировать на стриминге — в России у фильма рейтинг всего лишь 6.5

«Неоригинально, но полезно»: на IMDB ругают даже «Иди и смотри», зато у этой советской военной драмы – ни единого плохого отзыва

Помните теорию о том, что Шрэк сожрал собственных сыновей? В DreamWorks наконец-то показали, что стало с Фергусом и Фарклом (фото)

Лишь один ужастик за 8 лет стал популярнее на Хэллоуин, чем «Оно»: местный монстр – почти копия Пеннивайза

Двойная жизнь Шефа из «Бриллиантовой руки»: кем был главарь бандитов на самом деле – человек советский, рабочий

Концовка «Мира Дикого Запада» все же увидит свет: Нолан придумал ошеломительный финал, но HBO воротит нос