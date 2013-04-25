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Фильмография
Шон Кэффи
Sean Caffrey
Киноафиша
Персоны
Шон Кэффи
Шон Кэффи
Sean Caffrey
Дата рождения
15 апреля 1940
Возраст
73 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
25 апреля 2013
Место рождения
Белфаст, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Я была счастлива здесь
(1966)
Фильмография Шон Кэффи
6.7
Я была счастлива здесь
I Was Happy Here
драма
1966, Великобритания
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