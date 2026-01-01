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Александр Итыгилов Aleksandr Itygilov
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Александр Итыгилов

Aleksandr Itygilov

Дата рождения
6 августа 1944
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
25 июня 1990
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Это мы, господи... 7.4
Это мы, господи... (1990)
Смиренное кладбище 6.8
Смиренное кладбище (1989)
Свидание 6.7
Свидание (1982)

Фильмография Александр Итыгилов

Жанр
Год
Это мы, господи... 7.4
Это мы, господи... Eto mi, Gospodi...
военный, драма 1990, СССР
Смиренное кладбище 6.8
Смиренное кладбище Smirennoe kladbishche
драма 1989, СССР
Обвиняется свадьба 5.6
Обвиняется свадьба Accused wedding
драма 1986, СССР
Если можешь, прости 6.5
Если можешь, прости Yesli mozhesh, prosti...
мелодрама, драма 1984, СССР
Свидание 6.7
Свидание Date
драма 1982, СССР
Продается медвежья шкура 6.4
Продается медвежья шкура Bear Skin Is for Sale
драма 1980, СССР
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