Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Итыгилов
Aleksandr Itygilov
Киноафиша
Персоны
Александр Итыгилов
Александр Итыгилов
Aleksandr Itygilov
Дата рождения
6 августа 1944
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
25 июня 1990
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.4
Это мы, господи...
(1990)
6.8
Смиренное кладбище
(1989)
6.7
Свидание
(1982)
Фильмография Александр Итыгилов
Жанр
Все
Военный
Драма
Мелодрама
Год
Все
1990
1989
1986
1984
1982
1980
Все
6
Фильмы
6
Режиссер
6
Сценарист
1
7.4
Это мы, господи...
Eto mi, Gospodi...
военный, драма
1990, СССР
6.8
Смиренное кладбище
Smirennoe kladbishche
драма
1989, СССР
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
5.6
Обвиняется свадьба
Accused wedding
драма
1986, СССР
6.5
Если можешь, прости
Yesli mozhesh, prosti...
мелодрама, драма
1984, СССР
6.7
Свидание
Date
драма
1982, СССР
6.4
Продается медвежья шкура
Bear Skin Is for Sale
драма
1980, СССР
После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы
На вид — сыр, по вкусу — хозяйственное мыло: увидели эти слова в составе — сразу несите обратно на полку
Водителей-пенсионеров ждут жесткие проверки на дорогах с июня? В МВД объяснили, к чему готовиться старикам – тестов будет несколько
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
Одно кольцо, чтоб править далеко не всеми: почему короли эльфов и гномов не стали Назгулами во «Властелине колец»
ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?
«Интерстеллар» хорош во всем — и только одна деталь чистой воды вымысел: физики морщатся, когда видят эту сцену
«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка
«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667